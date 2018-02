Usain Bolt feliciteert 'bliksemschicht' Kramer met champagne

Sven Kramer kan een mooi cadeautje tegemoet zien. De Friese schaatser vierde zijn olympische titel op de 5 kilometer door op het podium een bliksemschicht uit te beelden, de vaste overwinningspose van Usain Bolt. De Jamaicaan had in de aanloop naar de Olympische Spelen de wintersporters uitgedaagd om hem na te doen.

Kramer imiteerde 'Lightning Bolt' zondag na zijn zege op de Olympic Oval van Gangneung. Het leverde hem via Twitter felicitaties op van Bolt, de achtvoudig olympisch kampioen uit Jamaica. "Gefeliciteerd Sven Kramer met je gouden medaille", schreef de gestopte topsprinter, nog altijd de snelste man ter wereld op de 100 en 200 meter. "Ik ben vereerd dat je het vierde met mijn pose. Zoals beloofd stuur ik je een cadeautje op."

Kramer kan een flinke fles champagne tegemoet zien. Kramer reageerde kort maar krachtig via Twitter. "Thx Man!'"

Bolt was in 2008, 2012 en 2016 Olympisch kampioen op de 100 en 200 meter sprint. In 2004 deed hij ook mee aan de Olympische Spelen. Toen werd hij uitgeschakeld voor de finale.

Kramer haalde zijn eerste Olympische medaille op de Spelen van 2006 in Turijn. Dat was een zilveren plak op de 5 kilometer. In 2010, 2014 en 2016 won Kramer goud op die afstand, maar tegen de NOS zei hij dat de huldiging in Turijn de mooiste was.

