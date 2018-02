Veel wandelpaden in Lauwersmeergebied staan onder water

Het Lauwersmeergebied heeft te maken met een erg natte grond. Op sommige plekken ligt er zoveel water dat wandelpaden zijn ondergelopen. "Het lijkt hier wel een sloot, maar het is toch echt bedoeld als wandelpad", zegt boswachter Jaap Kloosterman van Staatsbosbeheer tegen RTV Noord, terwijl hij door het gebied loopt.

Volgens Kloosterman hebben niet alleen wandelaars last van de natte paden, maar hebben ook dieren last van het vele water in het gebied. De dieren kunnen door de hoge waterstand minder goed eten vinden. "Soorten als de kleine zwaan hebben het moeilijk. Ze kunnen door het hoge water niet goed bij het voedsel en moeten dus verder trekken."

Een verklaring voor het hoge water heeft Kloosterman niet. "Je kunt heel gemakkelijk zeggen: 'Het komt door klimaatverandering', maar dat moet nog blijken."