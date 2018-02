Ouderenbond vraagt in petitie aandacht voor oudere werklozen

Het is hoog tijd dat dat er meer aandacht komt voor oudere werklozen. Ouderenbond KBO-PCOB vindt dat de overheid deze groep meer kansen moet bieden in de vorm van omscholing en begeleiding. De bond vraagt maandag in een petitie aan de Tweede Kamer meer aandacht voor deze kwetsbare groep.

Nietstilzitten

Anton van Dijk van platform Nietstilzitten uit Sneek is het helemaal eens met deze actie. Nietstilzitten probeert oudere werklozen weer richting werk te begeleiden. Dat valt niet mee, want er zijn niet veel omscholingsmogelijkheden voor ouderen. Verplicht sollicitatiebrieven schrijven helpt in ieder geval niet. De ervaring van Nietstilzitten is dat deze brieven alleen maar frustratie opleveren.

Als oudere werklozen weer een baan vinden is dat in de regel via het eigen netwerk of door zelf initiatieven te nemen. De meeste bezoekers van Nietstilzitten vinden na verloop van tijd vaak wel weer werk, maar dat is dan vaak parttime of tijdelijk werk.

Nietstilzitten komt maandag bijeen in de Sneeker bibliotheek. Er zijn dan vaak workshops over zaken die de werkzoekenden kan helpen. Ook organiseert het platform regelmatig bezoeken aan bedrijven die werknemers zoeken en worden potentiële werkgevers uitgenodigd.

Oudvit

Volgens Oudvit in Drachten liggen er voor vijftigplussers ook goede mogelijkheden voor uitzendwerk. Bij dit uitzendbureau zijn opgeteld zo'n tienduizend senioren ingeschreven, maar directeur Maria Bruining maakt steeds vaker mee dat klanten zich uitschrijven omdat ze een vaste baan hebben gevonden.

Oudvit heeft het naar eigen zeggen erg druk en bedient vanuit Drachten klanten in heel Nederland. Door de aantrekkende economie breken ook voor oudere werklozen betere tijden aan. Bruining heeft bijzonder goede ervaringen met de oudere uitzendkrachten. "Zij zijn gemotiveerd, erg betrouwbaar en komen bovendien altijd op tijd."