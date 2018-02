Pyeongchang, dag 5: Friese shorttrackers in actie

Op dag vijf van de Spelen komen de Friese shorttrackers weer in actie. Zo rijden Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Daan Breeuwsma de heats van de 1.000 meter. Ook rijden deze mannen, samen met Dennis Visser of Dylan Hoogerwerf, de halve finale van de aflossing. De dames rijden de kwartfinale, halve finale en de finale van de 500 meter, maar zonder Suzanne Schulting. Zij werd zaterdag uitgeschakeld in de series door een val. Op de langebaan rijden de mannen vandaag de 1.500 meter. Hier doen geen Friesen aan mee.

11.26 uur: Shorttrack, 1.000 meter mannen

Na zijn zilveren medaille op de 1.500 meter van afgelopen zaterdag, mag Knegt vandaag aan de bak op de 1.000 meter. Ook op deze afstand is hij een kanshebber voor eremetaal. Vier jaar geleden in Sotsji won Sjinkie het brons. De Laat haalde op de 1.500 meter van zaterdag knap de finale, dus hij zal de 1.000 meter van vandaag met vertrouwen ingaan. Voor Breeuwsma is het de eerste afstand in Pyeongchang.

De Laat en Breeuwsma hebben geen eenvoudige loting. Knegt maakt een goede kans om verder te komen. De beste twee rijders uit alle heats mogen door naar de kwartfinales. Die worden komende zaterdag verreden.

12.32 uur, Shorttrack, aflossing mannen

Bij de aflossing hoort de Nederlandse mannenploeg bij de medaillekandidaten. De mannen zijn voor niets regerend wereldkampioen. Er zijn echter vijf landen die bij deze Spelen tot de favorieten behoren: China, Canada, Hongarije en Nederland. Er is maar één land de grootste favoriet en dat is Zuid-Korea.

Nederland is in de eerste van twee halve finales ingedeeld bij Canada, China en Kazachstan. De beste twee ploegen uit beide halve finales mogen door naar de finale. Die is donderdag 22 februari.

Woensdag 14 februari

Woensdag wordt er weer geschaatst. De 1.000 meter voor dames staat op het programma met Marrit Leenstra en Ireen Wüst, die beide al succesvol waren deze Spelen.

Voorspellingen

Elke dag doet een panel van sportjournalisten een voorspelling voor de medaillekansen van die dag. Dat zijn Johan Stobbe (Leeuwarder Courant), Koos Wieling (journalist Omrop Fryslân), Lisette van der Geest (journalist Algemeen Dagblad), Joris van den Berg (commentator shorttrack NOS), Roelof de Vries (journalist Omrop Fryslân) en Cees Juffermans (oud-shorttracker en analist NOS).

Dames 500 meter shorttrack

Voorspelling Roelof de Vries

1 Elise Christie (Groot-Brittannië)

2 Min Jeong Choi (Zuid-Korea)

3 Ariana Fontana (Italië)

Voorspelling Joris van den Berg

1 Elise Christie (Groot-Brittannië)

2 Marianne St-Gelais (Canada)

3 Kexin Fan (China)

Voorspelling Cees Juffermans

1 Kim Boutin (Canada)

2 Min Jeong Choi (Zuid-Korea)

3 Marianne St-Gelais (Canada)

Mannen 1.500 meter langebaan

Voorspelling Koos Wieling

1. Kjeld Nuis (Nederland)

2. Koen Verweij (Nederland)

3. Sverre Lunde Pedersen (Noorwegen)

Voorspelling Lisette van der Geest

1. Kjeld Nuis (Nederland)

2. Joey Mantia (Amerika)

3. Koen Verweij (Nederland)

Voorspelling Johan Stobbe

1. Kjeld Nuis (Nederland)

2. Koen Verweij (Nederland)

3. Patrick Roest (Nederland)

De Olympische Spelen in Pyeongchang duren van 9 tot 25 februari. Omrop Fryslân doet elke dag rechtstreeks verslag van de prestaties van de Friese sporters op radio en online. Al het nieuws over de Spelen is te vinden op omropfryslan.nl/os.