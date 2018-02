Stichting Present reikt bokaal uit aan 'brugbouwer' Kuiken

Stichting Present Noordwest-Fryslân reikt dinsdag de Bruggenbouwersbokaal uit aan wethouder Hein Kuiken van de gemeente Harlingen. Vrijwilligersorganisatie Present kreeg de landelijke prijs zelf in januari voor een succesvol sociaal project in Franeker, maar wil de onderscheiding niet een jaar lang op de kast laten staan. Over een paar weken geeft Kuiken op zijn beurt zelf de bokaal ook weer door.

De stichting geeft de prijs door om organisaties en mensen te verbinden en initiatieven in Noordwest-Fryslân onder de aandacht te brengen. Volgens Present is Kuiken een betrokken, sociaal man en verbindt hij de inwoners van de gemeente met de politiek. Verder heeft hij een bijzondere rol gespeeld en betrokkenheid getoond op het gebied van het sociale domein.