'Koopzondag geen breekpunt voor ChristenUnie Smallingerland'

De ChristenUnie in Smallingerland zal van de koopzondag geen breekpunt maken in de komende coalitie-onderhandelingen. Dat valt te concluderen uit de woorden van lijsttrekker Pieter van der Zwan, maandagavond in It Polytburo. Zijn partij was altijd een felle tegenstander van de koopzondag. Dat is de partij volgens het verkiezingsprogramma nog steeds, maar van een breekpunt wil Van der Zwan niet spreken.

De ChristenUnie heeft de samenwerking met nieuwkomer SGP gezocht, maar die partij heeft dat van de hand gewezen. Algemeen wordt verwacht dat het meedoen van beide partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen de ChristenUnie stemmen zal kosten.