Campagne moet studentenstad Leeuwarden aantrekkelijker maken

In Leeuwarden start dinsdag de campagne Leeuwarden Student City. De campagne moet ervoor zorgen dat de stad voor studenten nog aantrekkelijker wordt. Ook wil de campagne de Friese hoofdstad zichtbaarder maken en dat studenten in spe de stad eenvoudiger kunnen vinden.

Het uitgangspunt van de campagne is dat Leeuwarden een eigenzinnige stad is met een open gemeenschap. Leeuwarder studenten worden ingezet om te laten zien wat de stad te bieden heeft. Ze doen dat door over hun studentenleven te vloggen, te bloggen en updates op social media te zetten.