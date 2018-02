Kitesurfclub: "Overheid moet focus in watersport verleggen"

De overheid zou er goed aan doen de focus in de watersport te verleggen. Dat vindt Kite Club Friesland. De kitesurfclub is met een grote stand vertegenwoordigd op watersportbeurs Boot Holland in Leeuwarden. De vergrijzing van het watersportpubliek wordt gezien als een zorgelijk punt voor de toekomst van watersport in de provincie.

Volgens Kite Club Friesland kunnen jongeren makkelijk enthousiast worden gemaakt, wanneer de gemeenten en provincie investeren in voorzieningen voor (kite)surfers en suppers. Denk daarbij aan moderne accommodaties waar je je kunt omkleden, waar goede sanitaire voorzieningen zijn en een kantine.

"Je merkt dat jongeren die helemaal niet in de watersport zijn opgegroeid, door kitesurfen zomaar echte watersporters worden", zegt een lid van Kite Club Friesland. "Overheden zouden zich minder op de Duitse miljonairs moeten richten en meer op sportieve jongeren."

Boot Holland is nog tot en met woensdag 18.00 uur geopend in het WTC Expo.