Winst voor beloften SC Cambuur op bezoek bij Jong Excelsior

De beloften van SC Cambuur hebben maandag de uitwedstrijd tegen Jong Excelsior met ruime cijfers gewonnen. Het team van coach Dennis van der Ree was met 4-1 te sterk voor de beloften uit Rotterdam.

Door een doelpunt vlak voor rust van Tyrone Conraad, zochten de Leeuwarders met een 1-0 voorsprong de kleedkamers op. In de tweede helft verdubbelde Luke Millar de score. Even later maakte Jeffry Fortes van de thuisclub de aansluitingstreffer, maar opnieuw Conraad en Rutger Etten zorgden ervoor dat de drie punten mee in de bus naar Leeuwarden gingen.