Er komt weer nieuwbouw in Marsum: "Die zijn zomaar weg"

In Marsum worden twee nieuwe huizen gebouwd. Dat lijkt niet veel, maar voor het dorp onder de rook van Leeuwarden is het een unicum. Sinds 1984 mocht er in Marsum niet meer worden gebouwd vanwege de geluidszone rondom de vliegbasis van Leeuwarden.

Nu er in Marsum na 34 jaar weer gebouwd mag worden, is er genoeg belangstelling. "Die twee huizen zijn zomaar weg", vertelt Geert Verf van dorpsbelang Marsum. Het dorp is blij met de nieuwe woningen. Voor elke huurwoning die vrijkomt, komen minstens 25 meldingen binnen, dus er is genoeg vraag naar.

De bouw moet nog worden gestart. Alleen het grondwerk is gedaan. De woningen moeten worden gebouwd met extra akoestische maatregelen. Alle huizen in Marsum zijn op die manier aangepakt, maar dat werd nog betaald door het Rijk. Deze extra kosten zijn nu voor woningbouwvereniging Wonen Noordwest-Friesland. De vereniging rekent de kosten niet door aan de huurders.