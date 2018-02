Bronzen Leenstra: "Zo blij dat ik geen vierde ben geworden"

Marrit Leenstra behaalde maandag bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea brons op de 1500 meter. De schaatsster uit Wijckel was één honderdste van een seconde sneller dan Lotte van Beek, die vierde werd.

Achter winnares Ireen Wüst eindigde de Japanse Miho Takagi op de tweede plaats, net voor Leenstra. Van teleurstelling was bij Leenstra geen sprake. "Ik ben gewoon zo blij dat ik eindelijk op het podium sta", zegt ze. "Eindelijk een individuele medaille. Het is geen goud, dat was uiteindelijk het doel, maar ik ben zo blij dat ik op het podium sta, brons heb en geen vierde ben geworden."

"Ik heb nog nooit zoveel getraind als de afgelopen twee jaar", zegt Leenstra. "Ik wilde hier goed zijn en nu sta ik op het podium."