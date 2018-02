Wüst over gouden medaille: "Deze pakken ze me niet meer af"

Drie ritten lang moest Ireen Wüst afwachten of haar tijd genoeg zou zijn voor goud op de 1500 meter, maar het lange wachten werd beloond. "Ik ging helemaal kapot van de spanning", zegt Wüst. Niemand kwam in Gangneung aan haar tijd van 1.54,35.

Wüst was erg emotioneel na afloop. "De race verliep niet vlekkeloos. Kop erbij, kop erbij houden, dacht ik toen. Als dat dan uiteindelijk lukt is dat redelijk onwerkelijk." Het was voor Wüst een speciale dag. "Exact twaalf jaar geleden won ik mijn eerste gouden medaille op de Olympische Spelen in Turijn. Vandaag win ik mijn vijfde. Echt heel onwerkelijk."

Wüst komt op de Olympische Spelen nog twee keer in actie. Aankomende woensdag op de 1000 meter en volgende week maandag bij de ploegenachtervolging, "maar deze pakken ze me niet meer af", besluit Wüst.

"Zo blij"

Achter Wüst eindigde de Japanse Miho Takagi op de tweede plaats, net voor Marrit Leenstra. Van teleurstelling was bij Leenstra geen sprake. "Ik ben gewoon zo blij dat ik eindelijk op het podium sta", zegt ze. "Eindelijk een individuele medaille. Het is geen goud, dat was uiteindelijk wel het doel, maar ik ben zo blij dat ik op het podium sta, brons heb en geen vierde ben geworden."