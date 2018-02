De vijf extra voorstellingen van Marijke Muoi in de Grote Kerk in Leeuwarden zijn uitverkocht. Maandagmiddag om 14.00 begon de verkoop van de Under de Toer-voorstelling, vijf minuten later waren alle kaarten verkocht. De website van De Harmonie, waar de kaarten konden worden besteld was bij de start direct overbelast.

De voorstelling gaat over Maria Louise van Hessen-Kassel, beter bekend als Marijke Muoi de oermoeder van de Oranje Nassaus. De voorstelling krijgt in de media goede recensies.