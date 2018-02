Stalker uit Heerenveen krijgt drie maanden voorwaardelijk

Een 26-jarige stalker uit Heerenveen heeft van de rechter drie maanden celstraf voorwaardelijk opgelegd gekregen. De man mag daarnaast geen contact zoeken met het slachtoffer en heeft een verbod gekregen om zich in de woonplaats van de vrouw te bevinden. Hij stalkte een jaar lang een vriendin van zijn zus. Het begon toen de vrouw vroeg hoe het met de man ging. Zij ontving hierna via social media meerdere berichten van hem en liet zelfs een tas met boodschappen bij haar thuis bezorgen.

Toen de man een foto van het kind van de vrouw op Facebook plaatste, deed zij aangifte. De rechter houdt bij de uitspraak rekening met de verstandelijke beperking van de man en het feit dat hij in de tijd van stalken drugs gebruikte. Hij zit nu met een rechterlijke machtiging in de Forensisch Psyciatrische Kliniek in Assen om behandeld te worden.