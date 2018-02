Ype Smid stopt per direct bij Cambuur

Ype Smid stopt per direct als voorzitter van de Raad van Commissarissen van SC Cambuur. Dat maakt de club maandagmiddag bekend. Het termijn van Smid loopt in januari 2019 pas af, maar legt zijn taken nu al neer. Sinds 2010 is Smid voorzitter bij de Raad van Commissarissen van de Leeuwarders. Hij blijft als aandeelhouder en sponsor aan de club verbonden. Er zitten nu nog twee leden in de Raad van Commissarissen; Jan Koster en Rudy Douma.