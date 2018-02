Friese onderwijskoepels willen niet meer betalen bij staking

Veel schoolbesturen betalen het salaris van stakende leraren niet door bij de geplande acties. Aanstaande woensdag staken de docenten van de basisscholen in Noord-Nederland als eerste in de estafette. Grote Friese koepels voor basisonderwijs zoals Proloog en PCBO-Leeuwarden betalen het personeel dit keer niet door. Dit was bij de voorgaande staking wel het geval.

Onderwijskoepel Proloog heeft 23 openbare scholen in Leeuwarden en omgeving. Alle scholen van deze koepel zijn woensdag gesloten. ''Wij betalen deze keer ook niet door, Wij steunen de inhoud van de acties zeer, maar wij hebben ook een andere verplichting, zoals de leerplicht. We steunen dus de inhoud, maar als werkgever hebben wij met meer dingen te maken", zegt de PCBO-bestuurder Hans Greidanus.

De stakende leraren moeten woensdag in veel gevallen een beroep doen op de stakingskas van hun vakbond.