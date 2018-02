Avontuurlijke Hermien komt bij in Fries koeienrusthuis

De ontsnapte koe Hermien staat intussen op stal in Zandhuizen. Het beest kon zaterdagavond gevangen worden in een bos in Overijsel. Daar liep zij zo'n twee manden rond, nadat zij ontsnapt was op weg naar het slachthuis. Een crowdfundingsactie van de Partij van de Dieren bracht voldoende geld op om Hermien onder te brengen in het koeienrusthuis in Zandhuizen. Daar is zij op maandagmorgen naar toe gebracht en staat zij er volgens de eigenaar rustig te eten. Hermien werd voor de rit verdoofd, omdat het transport van de koe afgelopen week moeilijk verliep.