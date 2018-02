Terwijl de Olympische Spelen yn Pyeongchang in volle gang zijn, hebben andere topsporters de focus al op de Olympische Spelen in 2022. Marwin (20), Kim (17) en Dyon (15) Talsma uit Grou hebben één droom; over vier jaar met zijn drieën op de Olympische Spelen in Peking staan. Alle drie schaatsen zij op topniveau het bijzondere is, is dat zij broers en zus zijn van elkaar. In het schooltelevisie programma Tsjek vertellen zij over de droom en het harde werk dat er bij komt kijken.