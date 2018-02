Waar moet de kinderboerderij in Sneek naar toe?

De kinderboerderij in Sneek viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum, maar het is nog maar de vraag of het ook het volgende jubileum gaat halen. De kinderboerderij is gevestigd naast het zorgcomplex De Ielânen. Het hele terrein van 20 hectare is eigendom van zorggroep Patyna. Er zijn plannen gemaakt om het zorgcomplex uit te breiden en daardoor is er straks geen plaats meer voor de kinderboerderij die 2.5 hectare in beslag neemt.

Leidinggevende Adraste Sijbesma van de kinderboerderij vind het jammer dat er in de toekomst geen plaats meer is voor de boerderij. "We begrijpen het wel, want het is natuurlijk hun terrein, maar we vinden het heel jammer dat deze speelplaats van Súdwest-Fryslân nu op het spel staat. Jaarlijks ontvangen wij ruim 25.000 bezoekers. "Bestuursvoorzitter Johan Krul van Patyna legt uit dat er door de uitbreiding van De Ielânen er geen plaats meer is voor de kinderboerderij. ''In het nieuwe woonconcept hebben we wel een dierenweide opgenomen, maar dat is niet zo grootschalig als de huidige kinderboerderij.''

Kinderboerderij Sneek en de gemeente Súdwest-Fryslân gaan binnenkort om tafel over de toekomst.