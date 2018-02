Ook Accare doet aangifte tegen de tabaksindustrie

De organisatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie Accare doet ook aangifte tegen de tabaksindustrie. Accare volgt daarmee onder andere ziekenhuizen, de vereniging voor kindergeneeskunde en verslavingszorg Noord-Nederland. De actie is een initiatief van advocate Bénédicte Ficq. Volgens Accare zijn met name kwetsbare kinderen vatbaar voor de reclamestrategie van de tabaksindustrie. Accare biedt jaarlijks op 30 locaties in Noord-Nederland zorg aan zo'n 13.000 kinderen.