Opknapbeurt voor Balkster Teernstrabrug

De Teernstrabrug in Balk is de komende dagen dicht in verband met renovatie. Het brugdek wordt vervangen om aan de hedendaagse eisen te voldoen. Het verkeer is door de jaren steeds zwaarder geworden en de brug is daar niet langer geschikt voor. Ook de zogenoemde hameitorens, die zorgen voor het contragewicht, worden vervangen. Dit wordt op ambachtelijke wijze gedaan omdat de torens met klinknagels in elkaar zijn gezet. De aannemer werkt van maandag 12 februari tot woensdag 28 februari. Het verkeer wordt omgeleid.