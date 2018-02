Alle paarden op eerste Friesian Horse Auction verkocht

De eerste online veiling van Friese paarden lijkt een succes. Dat zegt initiatiefnemer Jilt Jongsma van de Friesian Horse Auction. Door het online veilingsysteem van een Rotterdams bedrijf konden mensen real time bieden op 32 Friese paarden. Alle paarden zijn verkocht. Mensen moesten vooraf een biedprofiel aanmaken. Ruim 500 mensen deden dat. Uiteindelijk brachten vijftig mensen een bod uit. Hoeveel er in totaal is betaald voor de paarden is nog niet duidelijk. "Die cijfers worden later op de dag wel duidelijk", vertelt de Wytgaarder ondernemer. "Wel heb ik het idee dat veel eigenaren op hun eigen paard hebben geboden. Mogelijk omdat ze het hoogste bod te laag vonden." Het voordeel van een online veiling is dat de paarden niet op transport hoeven. "Alle eigenaren leveren een secundair rapport, het stamboek van het paard en röntgenfoto's aan. Je weet dus waar je op biedt."