"Sinterklaas vermoorden was gewoon een grap"

De oproep om Sinterklaas met de landelijke intocht in Dokkum te vermoorden, was een grap. Dat zegt Michael van Zeijl van de extreem-linkse actiegroep De Grauwe Eeuw zondag in het televisieprogramma De Nieuwe Maan. In zijn optiek deed hij de oproep in een gesloten groep op Facebook en was het net bedoeld dat het naar buiten zou komen. Eerder had hij juist aangegeven dat zijn boodschap was bedoeld om 'viral' te gaan.

Van Zeijl zegt in de boodschap op Facebook dat hij hoopt dat zoveel mogelijk kinderen getuige zouden zijn van de moord op Sinterklaas. De activist deed de oproep omdat hij tegenstander is van zwarte piet.Hij neemt niets van zijn woorden terug. Het openbaar ministerie doet momenteel onderzoek naar de uitspraken van Van Zeijl.