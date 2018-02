Monsterscore voor UNIS Flyers tegen Antwerpen

UNIS Flyers heeft ook de tweede wedstrijd van dit weekend gewonnen. De ploeg van coach Mike Nason was zondagavond in de BeNe-leaguewedstrijd veel te sterk voor Antwerpen: 12-3 (periodestanden 1-4, 0-2 en 2-6).

De Flyers hadden een vliegende start in Antwerpen. Ronald Wurm maakte na ruim vijf minuten de openingstreffer en Kevin Nijland verdubbelde een minuut later de voorsprong naar 2-0. Na tien minuten stond het zelfs al 3-0 door een goal van Tony Demelinne. Antwerpen kwam in de eerste periode nog terug met 3-1, maar Valentijn Bouten zette de Heerenveensters weer op een voorsprong van drie punten: 4-1.

Ook aan het begin van de tweede periode scoorden de Flyers snel twee keer achter elkaar. Deze keer waren het Aldo van Aalderen en Kevin Nijland, zodat de Heerenveensters op 6-1 kwamen.

Antwerpen kwam er niet aan te pas en de Flyers liepen in de eerste paar minuten van de derde periode uit naar 9-1. De drie goals werden gescoord door Aldo van Aalderen, Ronald Wurm en Tony Demelinne. Joery Hanzen deed nog iets terug voor Antwerpen door de 9-2 te scoren, maar de Flyers domineerden. Dennis Sikma en Ronald Wurm prikten de 10-2 en 11-2 erin voor de Flyers, voordat Lukasz 11-3 maakte. De Heerenveensters hadden het laatste woord: Marco Postma zette de 12-3 eindstand op het scorebord.