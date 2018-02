Koe Hermien gevangen en maandag naar Fries koeienrusthuis

Koe Hermien is zondagavond gevangen. Het dier ontsnapte bijna twee maanden geleden op weg naar een slachthuis en verstopte zich in een bos in Overijssel. Ze wordt maandag naar het koeienrusthuis in Zandhuizen gebracht.

Landelijk ontstond er ophef over Hermien. Sommige mensen wilde de koe van de slacht redden. De Partij van de Dieren zette daarna met succes een crowdfundingsactie op touw om haar naar het Friese koeienrusthuis te krijgen. De eigenaar van Hermien heeft ermee ingestemd dat zijn koe naar Fryslân verhuist.