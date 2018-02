Een auto is zondagavond uitgebrand op een parkeerplaats aan de Nachtegaalstraat in Wolvega. De brand ontstond door nog onbekende oorzak in de auto. Door het vuur lekte de wagen brandbare vloeistoffen, en daardoor ontstond er op de parkeerplaats een meters lang brandspoor. De brandweer werd opgeroepen om de brand te bestrijden.