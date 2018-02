Darter Noppert met kwartfinale zeker van UK Open

Darter Danny Noppert uit Joure heeft zich zondagmiddag verzekerd van een plek op de UK Open. Dat televisietoernooi van de PDC wordt begin maart gehouden in het Engelse Minehead. Noppert bereikte zondag de kwartfinale op het laatste kwalificatietoernooi voor de UK Open. Daarin verloor hij met 6-2 van Darryl Gurney. Eerder die dag won Noppert wel van namen als Gary Anderson en Steve West.

Voor Noppert moest het op de laatste dag van de kwalificatie wel gebeuren. Op de eerdere toernooien had de Jouster nog geen aansprekende resultaten behaald. Noppert is in maart de enige Friese darter op de UK Open. Michael Plooy uit Damwâld en Mats Gies uit Holwerd haalden niet genoeg prijzengeld om zich voor het televisietoernooi te plaatsen.