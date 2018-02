Amerika en Korea kopen rechten van Redbad film

Het historische filmepos Redbad, dat voor een groot gedeelte in Fryslân is opgenomen, is al verkocht aan een aantal grote landen. De film over de Friese held, komt pas in juni in de bioscoop uit, maar is nu al verkocht aan landen zoals Amerika, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanië en Korea, zo schrijft de Telegraaf. "Het is uniek voor een Nederlandse film dat al zoveel landen de filmrechten aankopen op basis van het script en een montage van de ruwe beelden," zo zegt producent Klaas de Jong tegen de krant. In de film is ook een groot aantal Friese figuranten te zien. De hoofdrol van Redbad wordt gespeeld door Gijs Naber.