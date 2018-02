Grote teleurstelling en grote blijdschap zondagochtend. In Haule zagen dorpsgenoten van Bob de Vries in dorpshuis De Mande met honderd man naar zijn race. Hij werd teleurstellend 15e.

In café It Houtsje in Heerenveen was er champagne-ontbijt en zagen 60 man hoe Sven Kramer goud pakte op de 5000 meter.