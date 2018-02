Kuiper houdt vast aan trio Kramer, Verweij en Blokhuijsen

Bondscoach Geert Kuiper houdt in eerste instantie vast aan het trio Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij voor de teampursuit, ofwel de ploegenachtervolging. Dat zei hij zondagmiddag in het Omrop Fryslân radioprogramma Buro de Vries. "Als je kijkt naar de rondetijden dan rijdt Blokhuijsen in het begin heel gemakkelijk," zei Kuiper die verantwoordelijk is voor de teamselectie. "Hij is ziek geweest, waardoor hij het zondag op de vijf kilometer maar moeilijk vol kon houden, dat is natuurlijk een risico. Maar hij heeft de snelheid, en in een trein met Sven en Koen geloof ik erin!"

Blokhuijsen reed zondag naar een zevende plaats toe. Hij opende snel, en lag lange tijd op koers voor een medaille. Uiteindelijk moest hij in de laatste ronden echter het hoofd buigen. De rit was uiteindelijk wel goed genoeg om de bondscoach te overtuigen: "Deze vijf kilometer van Jan Blokhuisen was voor mij beter dan ik had verwacht, vooral als ik kijk naar waar hij vandaan komt met zijn ziekte."