Dokkumer schrijver wint prijs voor meest romantische boek

Schrijver Martin Scherstra uit Dokkum heeft de Valentijnprijs 2018 gewonnen voor zijn boek 'Adempauze'. De Valentijnprijs is de prijs voor het meest romantische boek. Zaterdag is de prijs uitgereikt in Utrecht door het Valentijngenootschap. Dit is een groep schrijvers die met de Valentijnprijs romantische boeken wil promoten.

De prijs die Martin Scherstra heeft gekregen bestaat uit een beeldje van kunstenares Yvonne Telleman, en een geldbedrag. De Publieksprijs ging naar Kirstin Rozema voor haar roman 'Na die nacht'.