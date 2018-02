Wüst op de 1500 meter als eerste favoriet in actie

Ireen Wüst, Marrit Leenstra en Heather Bergsma hebben allemaal late ritten geloot voor de 1500 meter op de Olympische Spelen maandag in Zuid-Korea. Ireen Wüst heeft het misschien wel het minste getroffen, want zij moet als eerste de baan op. Haar tegenstander in de elfde rit is de Canadese Brianne Tutt. Marrit Leenstra komt meteen daarna in actie tegen de Poolse Katarzyna Bachleda-Curuś.

De Amerikaanse vrouw van Jorrit Bergsma, Heather Bergsma, is ingeloot op de veertiende en laatste rit tegen de Japanse favoriet Miho Takagi. In de rit daarvoor komt ook nog een Nederlander in actie: Lotte van Beek rijdt dan tegen Ayaka Kikuchi. De 1500 meter van de vrouwen is maandag vanaf 13:30 uur live te volgen op Omrop Fryslân radio.