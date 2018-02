Kramer over het record: "Ik ben er natuurlijk zeer trots op"

Een unieke prestatie van Sven Kramer in Zuid-Korea zondagochtend. In een tijd van 6.09.76 pakte hij voor de derde keer op rij een gouden plak op de 5.000 meter op de Olympische Spelen. Een record dat zelfs voor de meervoudig Olympisch medaillewinnaar indrukwekkend is. "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het mij niets doet," zo vertelt Kramer. "Ik ben er natuurlijk zeer trots op!"

Ik wist het gewoon

Kramer reed tegen de Duitser Patrick Beckert een stabiele race. En dat is volgens Kramer ook zijn kracht geweest in deze wedstrijd. "Ik had het voordeel dat ik in een van de laatste ritten zat. Ik wist gewoon: 29.3 is genoeg."

In het begin leek het er nog even op dat Sven een behoorlijke achterstand zou oplopen op zijn concurrenten Ted-Jan Bloemen en Sverre Lunde Pedersen. Maar deze langzamere start was ingecalculeerd. "Ik gaf toe op hun 28'ers, maar ze reden aan het einde van hun rit 30'ers."

Alles geven

Ondanks de grote overmacht, was ook deze race een hele opgave voor de achtvoudige medaillewinaar op de Olympische Spelen. "Op dit niveau moet je voor alles onder de 6.16 veel geven."