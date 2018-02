Camerabeelden laten brandstichter moskee zien

Er zijn camerabeelden van de brandstichter bij de moskee van Drachten. Bestuurslid Khalid Bennaceur zei zondagochtend bij Omrop Fryslân dat er beelden zijn van een persoon die probeert om een ruit in te gooien. Ook is er te zien dat de verdachte met een brandbare vloeistof bezig is. De persoon steekt de vloeistof aan, en vlucht dan weg. De politie heeft de camerabeelden bekeken en is op zoek naar de dader.

Aanslag

De mensen van de moskee zijn flink geschrokken van de brandstichting. Ze zien dit niet als een geval van vernieling, maar als een aanslag. De betrokkenen hadden dit nooit in Drachten verwacht.

De brand bij het Islamitisch Centrum aan de Langewyk in Drachten was in de nacht van vrijdag op zaterdag, tussen drie en vier uur. Zaterdagmiddag ontdekte een bezoeker de zwartgeblakerde muur en ruit aan de achterkant van het gebouw. 's Ochtends hadden bezoekers van de moskee al een terpentinelucht geroken.