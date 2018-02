Kramer wint voor de derde keer Olympisch goud op 5000 meter

Sven Kramer heeft op de Olympische Spelen in Zuid-Korea voor de derde keer goud op de vijf kilometer gewonnen. Hij deed dit in een Olympisch record van 6.09.76. Het is alweer zijn achtste Olympische medaille. Kramer reed in de tiende rit tegen de 27-jarige Duitser Patrick Beckert, en kon in een zeer stabiele race tegen het schema van een grote concurrent, Ted Jan Bloemen, schaatsen. De Canadees Bloemen had in de negende rit van de dag een fotofinish nodig om op een eindtijd van 6.11.616 te komen. Hiermee was hij twee duizendste van een seconde sneller dan Sverre Lunde Pedersen.

Teleurstelling voor Bob de Vries

Bob de Vries uit Haule kwam in de vierde rit net voor de dweil in actie, tegen de 24-jarige Noor Simen Spieler Nilsen. De Vries had het zeer moeilijk in zijn rit en reed al snel rondetijden die boven de 30 seconden lagen. Dit was lang niet genoeg om nog kans te maken op Olympisch eremetaal. De Vries eindigde met een tijd van 6.22.26.

Sven Kramer

In 2006 bij de Olympische Spelen in Turijn pakte de destijds 19-jarige Kramer het brons op de 5.000 meter. De Amerikaan Chad Hedrick won in 6.14.68, Kramer reed 6.16.40. Vier jaar later in Vancouver pakte Kramer zijn eerste goud, de Koreaan Seung-Hoon Lee werd tweede, de Rus Ivan Skobrev derde. In 2014 in Sotchi was er een volledig Nederlands podium: 1. Sven Kramer, 2. Jan Blokhuijsen, 3. Jorrit Bergsma.