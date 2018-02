Bob de Vries: "Dit is een grote teleurstelling"

Het was een zeer teleurstellende vijf kilometer voor Bob de Vries uit Haule. "Dit was zeker niet de bedoeling. Het is een grote teleurstelling," zo zei De Vries vlak na de race tegen de NOS. "Zes weken geleden heb je nog de euforie dat je mag meedoen aan de Spelen, maar dan stel je je wel wat anders voor dan dit."

Achter de feiten aan

Bob de Vries kwam in de vierde rit net voor de dweil in actie, tegen de 24-jarige Noor Simen Spieler Nilsen. De Vries had het zeer zwaar in zijn rit en reed al snel rondetijden die boven de 30 seconden lagen. Dit was bij lange na niet genoeg om kans te maken op Olympisch eremetaal. De Vries kwam in een tijd van 6.22.26 over de streep.

Volgens De Vries was het al vanaf het begin een gevecht: "Het was meteen al te langzaam," zo analyseert hij zelf. "Wij zouden eigenlijk de 29 opzoeken en dan hopen dat ik in de eerste ronde een 28 hoog kon rijden, hierdoor kun je dan rustig in een ontspannen slag de volgende ronde 29 rijden. Maar het waren meteen al 29'ers, en dan weet je dat het sneller moet. En daarna gaat het alleen nog maar van kwaad tot erger."

Vorm

De Vries had een goed OKT en had gehoopt ook bij de Spelen weer te kunnen pieken. "In december voelde ik mij supergoed, en toen reed ik ook persoonlijke records, dat had ik nu totaal niet. De laatste dagen liep het wel lekker, maar ik reed nooit volle bak. Dan hoop je eigenlijk dat 'het' er weer is, maar dat bleek niet het geval te zijn."