Pyeongchang, dag 4: 1.500 meter vrouwen

Eén discipline vandaag waarop Friezen in actie komen: de 1.500 meter langebaanschaatsen met Ireen Wüst en Marrit Leenstra.

13.30 uur: Langebaanschaatsen, 1.500 meter vrouwen

Ireen Wüst en Marrit Leenstra behoren beide tot het groepje favorieten op deze afstand. Vier jaar geleden pakte Wüst zilver achter Ireen ter Mors. Deze keer is Ter Mors er op de 1.500 meter niet bij. De grootste favoriet is echter Miho Takagi uit Japan. Zij is klassementsleider in het wereldbekertoernooi. Houdster van het wereldrecord is Heather Bergsma. Zij rijdt voor Amerika, maar woont met Jorrit Bergsma in Aldeboarn.

Wüst komt in rit elf in actie tegen de Canadese Brianne Tutt. Marrit Leenstra rijdt meteen daarna tegen de Poolse Katarzyna Bachleda-Curuś. De Amerikaanse vrouw van Jorrit Bergsma, Heather Bergsma, is ingeloot op de veertiende en allerlaatste rit tegen de Japanse favoriet Miho Takagi.

Dinsdag 13 februari

Dinsdag hebben we shorttrack! Alles over de 1.000 meter met Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Daan Breeuwsma, en de halve finale van de aflossing bij de mannen.

Voorspellingen

Iedere dag doet een panel van sportjournalisten een voorspelling voor de medaillekansen van die dag. Dat zijn Johan Stobbe (Leeuwarder Courant), Koos Wieling (Omrop Fryslân), Lisette van der Geest (Algemeen Dagblad), Joris van den Berg (NOS), Roelof de Vries (Omrop Fryslân) en Cees Juffermans (NOS).

Voorspelling Koos Wieling

1. Miho Takagi

2. Ireen Wüst

3. Marrit Leeenstra

Voorspelling Lisette van der Geest

1. Miho Takagi

2. Brittany Bowe

3. Lotte van Beek

Voorspelling Johan Stobbe

1. Ireen Wüst

2. Miho Takagi

3. Marrit Leenstra

