Gelijkspel tegen Roda zorgt voor dubbel gevoel bij Streppel

Een 1-1 gelijkspel tegen Roda JC zaterdagavond in het Abe Lenstrastadion, was niet een resultaat waar trainer Jurgen Streppel blij mee was. Toch was hij ook niet volledig ontevreden over het spel van zijn ploeg. "Het is een dubbel gevoel als je best aardig speelt, veel op de helft van de tegenstander komt en daarbij veel kansen creërt. Dan moet je een wedstrijd gewoon winnen." Roda kreeg niet veel kansen, maar had een hoog rendement. "Die halve kans die we weggeven die vliegt gelijk binnen en dat is heel vervelend, want er is maar een ploeg die vandaag had moeten winnen en dat waren wij."

Maar een doel voor Roda

Het leek erop alsof de Limburgers met maar een doel naar Heerenveen waren afgereisd: er moest een punt worden gehaald in het Abe Lenstra Stadion. Met veel verdedigen werd er door de tegenstander geprobeerd om het aantal tegendoelpunten minimaal te houden. "Het is hun goed recht om zo te spelen, ik begrijp het wel," zei Streppel na afloop van de wedstrijd. "wij hadden een hoger tempo moeten spelen in de eerste helft." In de tweede helft liep dat al een stuk beter, "maar het gaat om doelpunten."

Met name het tempo heeft Heerenveen parten gespeeld, denkt Streppel, "je moet zo'n tegenstander kapotspelen."

Martin Ødegaard

Martin Ødegaard, de huurling van Real Madrid, viel op in de wedstrijd door een aantal goede momenten, toch was het juist zijn balverlies wat de aanleiding gaf voor het doelpunt van Roda. Toch wil Streppel Ødegaard daar niet de schuld voor geven: "Als er nog zes mannen achter de bal staan moeten wij dat beter organiseren. Het is een teamsport, niemand kan het alleen."

Houvast

SC Heerenveen heeft tot nu toe een moeilijk seizoen. Ook zaterdagavond hadden de Friezen het moeilijk om het net te vinden. Desalniettemin ziet trainer Streppel wel lichtpuntjes. "Het rendement moet zeker omhoog. Maar als je ziet hoeveel kansen wij creëren dan biedt dat absoluut veel houvast voor de komende week."