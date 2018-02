De kortballers van SCO hebben zaterdagavond in de competitie een overwinning behaald op Unitas. In Harderwijk was de ploeg van trainer Aegle Frieswijk met 27-20 te sterk voor Unitas.

SCO maakte het verschil in de tweede helft. In de rust stond het nog maar 12-11 in het voordeel van de ploeg uit Oldeholtpade. Daarna liep SCO uit, en won het uiteindelijk met een verschil van zeven doelpunten.