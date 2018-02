LDODK wint zonder problemen van hekkensluiter Avanti

De korfballers van LDODK hebben zaterdagavond probleemloos van Avanti gewonnen. Op bezoek in Pijnacker was de ploeg van trainer Erik Wolsink met 25-19 te sterk voor de rodelantaarndrager van de competitie.

LDODK begon goed en pakte meteen het initiatief. Dat resulteerde in een 12-6 voorsprong in de rust. Na de thee bleef LDODK de betere, en won het uiteindelijk met zes doelpunten verschil.

Er was nog meer goed nieuws voor LDODK zaterdag, want concurrent Blauw Wit ging in Bennekom verrassend onderuit tegen DVO (25-23). Het verschil tussen Blauw Wit en LDODK, dat op nummer vier staat, is daarom teruggelopen naar een punt.

Volgende week zaterdag speelt LDODK thuis tegen TOP.