In het Olympische Stadion van Amsterdam kwam Arjen Stroetinga zaterdagavond als winnaar over de eindstreep bij de veertiende marathonwedstrijd van het seizoen. De schaatser uit Wijnjewoude was onder andere te sterk voor nummer twee Robin Snoek en Crispijn Ariëns uit Wolvega, die derde werd.

Bij de vrouwen werd Manon Kamminga uit Haulerwijk zaterdag derde. Zij moest winnares Lisa van der Geest en nummer twee Janneke Ensing voor laten gaan.