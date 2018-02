SC Heerenveen komt tegen Roda JC niet verder dan gelijkspel

SC Heerenveen heeft zaterdagavond in het eigen Abe Lenstra Stadion niet kunnen winnen van Roda JC. De ploeg van Jurgen Streppel had vaker de bal en kreeg meer kansen, maar stapte met gelijkspel van het veld. In Heerenveen eindigde de wedstrijd in 1-1.

Heerenveen begon sterk. Het eerste gevaar in de wedstrijd kwam van de voet van Martin Ødegaard, maar keeper Hidde Jurjus stond hem in de weg. Halverwege de eerste helft kreeg Ghoochannejhad een goede mogelijkheid, maar de spits schoot net naast de goal van Roda JC. Heerenveen was beter, en dat leverde ook kansen op, maar scoren deed de thuisclub niet.

Roda JC wel. Tien minuten voor de rust kopte Fred Ngombo de Limburgers op voorsprong. Heerenveen ging meteen op zoek naar de gelijkmaker, en was dichtbij toen aanvoerder Stijn Schaars een vrije trap op de lat schoot. Daar bleef het bij in de slotfase van de eerste helft, waardoor Heerenveen met een 1-0 achterstand de kleedkamer opzocht.

Goal Zeneli

Na de thee ging Heerenveen door met het onder druk zetten van Roda JC, en dat leverde meteen kansen op. Een kopbal van Morten Thorsby ging over, en een hard schot van Arber Zeneli ging net naast. Een kwartier voor tijd was Zeneli wel succesvol. Op aangeven van invaller Henk Veerman schoot de Kosovaar de gelijkmaker tegen de touwen. Ver in blessuretijd was Thorsby nog dicht bij de 2-1, maar de Noor schoot de bal net naast de goal van Jurjus.

SC Hearrenfean - Roda JC 1-1 (0-1). 35. Fred Ngombo 0-1, 74. Arber Zeneli 1-1. Gele kaarten: Reza Ghoochannejhad (sc Heerenveen), Mohamed el Makrini (Roda JC).

Opstelling SC Heerenveen: Hansen; Dumfries, Høegh, Pierie, Bulthuis (54. Woudenberg); Schaars, Thorsby, Kobayashi (61. Michel Vlap); Ødegaard, Ghoochannejhad (61. Henk Veerman), Zeneli.