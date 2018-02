De volleyballers van VC Sneek hebben zaterdagavond in eigen huis met groot gemak de competitiewedstrijd van Flynth FAST gewonnen. De ploeg van trainer Petra Groenland was in drie sets veel te sterk voor het team uit Gennep en Sint Anthonis (3-0).

De vrouwen uit Sneek wonnen de eerste set met 25-9, de tweede met 25-13 en de derde met 25-17.

Door de overwinning blijft Sneek op de tweede plaats staan, na Sliedrecht Sport. Die ploeg won met 3-1 van VC Nering Bögel uit Weert.