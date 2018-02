Basketballers Aris verliezen in eigen huis van Zwolle

De basketballers van Aris hebben zaterdagavond op eigen veld de competitiewedstrijd tegen Zwolle verloren. Naast het eerste en het laatste kwart kwam de ploeg van trainer Tony van den Bosch er in sportcentrum Kalverdijkje niet aan te pas. Het werd in Leeuwarden 85-73 voor Zwolle.

Aris stond na het eerste kwart met 20-17 achter. In het tweede kwart breidde Zwolle de score uit, en stond het voor met 45-29. In het derde kwart lukte het Aris niet om dichter in de buurt van Zwolle te komen, en was de tussenstand 70-53 in het voordeel van de Zwollenaren. In het laatste kwart maakte Aris nog wel vijf punten meer dan Zwolle, maar de winst van de Zwollenaren kwam niet meer in gevaar.

Komende donderdag komt Aris weer in actie. Dan staat de thuiswedstrijd tegen Rotterdam op het programma.