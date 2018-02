Pyeongchang, dag 3: 5000 meter mannen

Op de 5000 meter voor mannen komt Sven Kramer voor het eerst in actie. De tweevoudig olympisch kampioen op de 5000 meter is vandaag ook weer de topfavoriet. Hij is niet de enige Fries op deze afstand: Bob de Vries kan met een uitschieter ook zomaar meedoen om de medailles.

8.00 uur: schaatsen, 5000 meter mannen.

De eerste rit op het ijs van de Gangneung Oval begint al om 8.00 uur Nederlandse tijd. Kramer komt in de een na laatste rit in actie tegen de Duitser Patrick Beckert. Daarmee is de loting van Kramer gunstig te noemen. De grootste concurrenten hebben dan al gereden, en dus weet Kramer wat er van hem wordt gevraagd.

De Vries heeft dan ook al gereden. De Vries komt in rit vier in actie tegen Simen Spieler Nilsen uit Noorwegen. Wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen rijdt in de rit voor Kramer tegen de Noor Sverre Lunde Pedersen.

Maandag 12 februari

Maandag alles over de 1500 meter bij het langebaanschaatsen met Ireen Wüst en Marrit Leenstra.

Voorbeschouwingen

Iedere dag doet een panel van sportjournalisten een voorbeschouwing voor de medaillekansen van die dag. Dat zijn Johan Stobbe (Leeuwarder Courant), Koos Wieling (Omrop Fryslân), Lisette van der Geest (Algemeen Dagblad), Joris van den Berg (NOS), Roelof de Vries (Omrop Fryslân) en Cees Juffermans (NOS).

Mannen 5000 meter langebaan

Voorbeschouwing Koos Wieling

1 Sven Kramer (Nederland)

2 Ted-Jan Bloemen (Canada)

3 Bob de Vries (Nederland)

​Voorbeschouwing Johan Stobbe

1 Sven Kramer (Nederland)

2 Sverre Lunde Pedersen (Noorwegen)

3 Ted-Jan Bloemen (Canada)

​Voorbeschouwing Lisette van der Geest

1 Sven Kramer (Nederland)

2 Ted-Jan Bloemen (Canada)

3 Bob de Vries (Nederland)

