Gunstige loting voor Kramer; De Vries rijdt tegen Noor

Sven Kramer komt zondag op de Olympische Spelen 5.000 meter in de op een na laatste rit in actie tegen de Duitser Patrick Beckert. Daarmee is de loting van Kramer gunstig te noemen. De grootste concurrenten hebben dan al gereden, en dus weet Kramer wat er van hem wordt gevraagd.

Bob de Vries heeft zijn 5.000 meter dan ook al gereden. De Vries komt in rit vier in actie tegen Simen Spieler Nilsen uit Noorwegen.

Wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen rijdt in de rit voor Kramer tegen de Noor Sverre Lunde Pedersen.