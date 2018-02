Dorpscafé Wergea opent na een half jaar wederom de deuren

Café 's Lands Welvaren is weer geopend, en daarmee heeft Wergea het dorpscafé weer terug. Afgelopen zomer was het café failliet gegaan, nadat het etablissement de rekening van muziekrechtenorganisatie Buma/Stemra niet kon betalen.

Het café staat nu onder leiding van elf man. Arjen Wielenga is er een van. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het café rendabel gaat worden. ''Het is een mooie nieuwe kans, en in het dorp is er een groot draagvlak.''

Zaterdagmiddag was de officiële heropening van het café met Lutz Jacobi en Hans Wiegel. Volgens Jacobi, inwoonster van Wergea, is het belangrijk dat het café weer geopend is. ''Voor veel Wergeasters is het café een plaats met emotie. Daarbij is het belangrijk voor het verenigingsleven, zoals die van het darten en biljarten.''