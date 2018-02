Sporen van brandstichting bij Islamitisch Centrum

In de nacht van vrijdag op zaterdag is bij het Islamitisch Centrum in Drachten geprobeerd brand te stichten. Zaterdagmiddag ontdekte een bezoeker van het centrum aan de achterkant van het gebouw sporen van brandstichting, zegt bestuurslid Khalid Bennaceur van de moskee: ''Diegene trof een kapot ruit aan en zag brandsporen op de buitenkant van de muur.''

Zaterdagochtend maakten bezoekers zich op voor het gebed. Tijdens het gebed roken ze een terpentinelucht. 's Middags werd duidelijk waar de lucht vandaan kwam. ''Toen hebben wij de politie ingeschakeld'', zegt Bennaceur.

De politie denkt dat de brand tussen 3.30 en 4.00 uur is aangestoken, en doet onderzoek naar het incident. Het Islamitisch Centrum heeft inmiddels aangifte gedaan van de vernieling.