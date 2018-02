Bijbelse held centraal bij Sint Vitus Passy in Wetsens

In de Sint Vituskerk in Wetsens is zaterdag bekend gemaakt hoe de Sint Vitus Passy eruit komt te zien. Deze voorstelling is onderdeel van Under de Toer, dat zijn 32 manifestaties die in het kader van Leeuwarden-Fryslan 2018 worde opgevoerd in Friese kerken. De kerk van Wetsens heeft al jarenlang geen toren meer, en dat is precies de aanleiding voor deze manifestatie.

Componist Anne de Bruijn haalde zijn inspiratie voor de Sint Vitus Passy van een bijzondere gebeurtenis in 1842. Op een zondagochtend predikte de dominee in de Sint Vituskerk over de laatste krachtsinspanning van Simson. In het verhaal zorgt Simson ervoor dat de Filistijnse tempel van Dagon instortte. Toen de dominee bezig was met de preek, stortte ook de toren van de Sint Vituskerk in.

De Bruijn wil Simson en Sint Vitus terugbrengen in de voorstelling. ''Dit is een uniek project dat tot stand komt voor, en vooral door de mensen uit de omgeving.'' De Sint Vitus Passy zal worden opgevoerd tussen 18 en 27 mei.