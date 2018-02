Knegt na zilveren race: ''De Koreaan was net wat sneller''

Sjinkie Knegt kwam zaterdag op de Olympische Spelen in Zuid-Korea als tweede over de streep in de finale van de 1.500 meter. Knegt moest in Gangneung de Koreaan Lim Hyo-jun voor laten gaan, waardoor de shorttracker uit Bantega de zilveren medaille uitgereikt kreeg. ''Ik kwam om te winnen'', zegt Knegt. ''Als je dan tweede wordt, is dat erg zuur.''

Knegt wist wel waar het aan lag: ''Ik kwam te snel aan kop. Race-tactisch ging het allemaal net iets anders dan dat ik van tevoren gepland had. Ik deed het goed, maar de Koreaan was net iets sneller. Enorm jammer.''